ABD'de koronavirüsten sonra “Zombi ağustos böceği” tehlikesi!

CNN'ye konuşan Kasson, "Uzuvlarımızdan biri çıkarılsa veya midemiz kesilse muhtemelen aciz olurduk. Ama enfekte ağustos böcekleri, vücutlarının üçte birinin düşmesine rağmen, hiçbir şey olmamış gibi çiftleşme ve uçma gibi faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Bu, mantarlar için gerçekten eşsiz bir ortam sağlıyor" dedi.