03 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da pazar yeri tartışması: 12 yaralı!

Diyarbakır'da pazar yeri tartışması: 12 yaralı!

Son dakika haberleri... 'da meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmada kısa sürede tansiyon yükseldi ve silahlar konuştu. Çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2020
ABONE OL
Diyarbakır'da pazar yeri tartışması: 12 yaralı!

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Cemiloğlu Caddesi ve Körhat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.M.A. ve Ş.K. arasında pazar yeri tartışması karakola taştı.

Diyarbakır'da pazar yeri tartışması: 12 yaralı!

Karakolda birbirinden şikayetçi olan iki grubun akrabaları karakol önünde önce tartıştılar ardından silahla çatıştılar.

Diyarbakır'da pazar yeri tartışması: 12 yaralı!

Sokak aralarında süren silahlı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da pazar yeri tartışması: 12 yaralı!

Koronavirüs sebebiyle çevrede toplanan meraklı vatandaşları uzaklaştıramayan güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi yaparak kalabalığı dağıttı.

Diyarbakır'da pazar yeri tartışması: 12 yaralı!

Olay esnasında çevredeki araçlara kurşunlar isabet edildiği görünürken, olayla ilgili geniş çapta operasyon başlatılarak şahıslar güvenlik güçleri tarafından evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Diyarbakır'da pazar yeri tartışması: 12 yaralı!

Olayı yaşayan görgü şahitleri aniden silah sesi geldiğini, sesleri duyduğunda dışarı çıkınca yaralıların yerde gördüğünü aracına kurşunlar isabet ettiğini söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA