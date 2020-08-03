Prof. Dr. Nail Çağlar: Koronavirüs geçiren hastada kalp problemleri ortaya çıkabiliyor

"ÖLEN HASTALARIN YÜZDE 22'SİNDE CİDDİ KALP RİTİM BOZUKLUĞU VAR"

Prof. Dr. Çağlar, koronavirüsün kalp-damar sistemi için risk unsuru olduğunu kaydederek, "Covid-19 geçiren bir hastada özellikle altta yatan kalp hastalığı varsa kalp problemleri ortaya çıkabiliyor. Bunların içinde en önemli dediğimiz kalp kası iltihabıdır. Bütün virütik hastalıklar kalp kası iltihabı yapabiliyor. Bunların bir kısmı kalıcı oluyor. Buna bağlı ciddi kalp ritim bozuklukları (aritmi) ortaya çıkabiliyor. Bu hastalar sadece Covid-19'dan dolayı kalp krizi geçirebiliyor. Kalp krizinin ciddi tarafı var. Bu hastalıklarda bunların bir kısmı kalıcı olabiliyor. Covid-19 virüsünden ölen hastaların yüzde 22'sinde ciddi bir kalp ritim bozukluğu problemi ortaya çıkıyor. Yüzde 11'inde beyin felci (inme) ortaya çıkıyor. Yüzde 73'ünde de hipertansiyon var. Yüzde 30'unda da kalp damarlarında tıkanma problemi var. Genç hastalarda da bu tip kardiyolojik yan etkiler ortaya çıkabilir ve kalıcı olabilir. Yaşlılarda da bağışıklık sistemine bağlı daha ağır seyredebiliyor; kalıcı olma ve ölümcül olma riski daha da fazladır" diye konuştu.