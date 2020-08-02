Sinop'ta hareketli anlar! Polis magandaları hemen yakaladı
Sinop'ta valilik konutunun arka sokağında panik anları yaşandı. Kimliği belirsiz 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle havaya ateş açtı. Polis tabanca seslerini duyar duymaz bölgeye hareket etti. Şüphelilerden 2'si anında yakalandı. Diğer şüpheli ise kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi her yerde arıyor. Öte yandan Valinin konutunda olmadığı anda olayın gerçekleştiği belirtiliyor.
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Sinop Valiliği konutu arkasındaki yolda, havaya ateş açan 3 şüpheli, polisi alarma geçirdi. Vali Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayın ardından 2 şüpheli yakalanırken, biri kaçtı.
Gazi Caddesi üzerinde bulunan valilik konutu arkasındaki yolda, dün saat 19.00 sıralarında, 3 kişi havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, 3 şüpheliden 2'sini tabancaları ile birlikte yakaladı. Kaçan 1 şüpheli ise aranıyor.
İsimleri açıklanmayan şüpheliler, polis merkezine götürülürken, cadde üzerinde yapılan incelemelerde 4 boş kovan bulundu. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayla ilgili polis, çok yönlü soruşturma başlattı.