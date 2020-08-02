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Kesim alanına böyle götürdüler! Sosyal medyayı sallayan görüntü...

Son dakika haberine göre; 'da dananın kesim alanına tek ayağından iş makinesine asılı götürüldüğü anların yer aldığı video, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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Kesim alanına böyle götürdüler! Sosyal medyayı sallayan görüntü...

Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk günü dananın kesim alanına götürülmesinde iş makinesi kullanıldı.

Kesim alanına böyle götürdüler! Sosyal medyayı sallayan görüntü...

Arka ayağından iple iş makinesinin kepçesine bağlanan hayvan, havaya kaldırılarak metrelerce götürüldü. Daha sonra dana, kesim yeri olarak belirlenen pazar alanında kasap tarafından kesildi.

Kesim alanına böyle götürdüler! Sosyal medyayı sallayan görüntü...

Hayvanın iş makinesi ile götürülme görüntüleri ise paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı. Sosyal medya üzerinden yorum yapanlar, hayvana kesime götürürken eziyet edildiğini belirterek, sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

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