Miraç Çiçek bulundu mu? Kayıp Miraç'ın ailesinden açıklama geldi...

Onların yanına gittim yalnız kalmasınlar diye, Miraç'ın nerede olduğunu sordum bilmiyoruz dediler. Sağa sola bakmaya başladım, hiçbir yerde bulamadım. Her yere baktım bulamadım Miraç'ımı. Miraç'ım hiçbir şekilde bulunmadı, hepsi yalan, bulamıyoruz onu. Herkese çağrım var Allah rızası için duyan gören kim varsa, benim oğlumu bulsunlar. Bayram günü saat 17.00'dan sonra hiç görmedim. Kim ne biliyorsa söylesin, lütfen oğlumu bulun. Durmasınlar, ara vermeden arasınlar bir yerde bulup getirsinler" dedi.

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