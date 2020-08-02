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Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç bulundu mu?

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Giriş: 02.08.2020 12:49
Güncelleme:02.08.2020 12:49
Son dakika haberi... Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen, hassas burunlu köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarına drone ile de havadan destek veriliyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, detayları canlı yayında aktardı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'dan önceki gün akrabalarını ziyaret için Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evlerinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalarda köydeki evlerde ve kapalı alanlarda da arama yapıldı.

Ekipler köyün çevresinde, ormanlık alanda ve Dicle Nehri yatağında da arama çalışmalarına devam ediyor.

Dağlık ve engebeli arazide yürütülen çalışmalara jandarma ekipleri drone ile havadan destek verirken, hassas burunlu köpeklerle de arama yapılıyor.

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