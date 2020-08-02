Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.46'da Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.46'da Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER
2020.08.02 19:46:00 40.3142 41.6410 5.0 -.- 3.5 3.7 YUKARISIVRI-TORTUM (ERZURUM) İlksel
2020.08.02 18:05:48 37.8887 27.9660 6.4 -.- 2.6 -.- CAYYUZU-(AYDIN) İlksel
2020.08.02 13:41:37 38.6672 43.0765 5.0 -.- 2.6 -.- VAN GOLU İlksel
2020.08.02 13:19:23 37.2660 27.8862 4.9 -.- 1.3 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.08.02 12:25:23 35.5458 26.7400 1.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.08.02 12:11:51 35.5627 26.7250 3.1 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.08.02 11:34:20 37.5233 35.9982 6.1 -.- 2.2 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.08.02 07:42:03 35.6158 26.6655 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.08.02 06:00:57 39.1367 29.0215 6.7 -.- 2.8 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.08.02 05:19:08 38.4115 39.1618 5.0 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.02 04:35:46 38.4483 39.1398 5.0 -.- 1.0 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.02 02:45:27 36.2413 28.9410 18.3 -.- 2.1 2.2 AKDENIZ İlksel
2020.08.02 01:00:14 36.1223 29.0555 12.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel