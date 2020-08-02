02 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bayramda tatilciler oraya akın etti nüfus 10 kat arttı

Bayramda tatilciler oraya akın etti nüfus 10 kat arttı

Kurban Bayramı nedeniyle ’ndeki adalar, tatilcilerin akınına uğradı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, toplam nüfusu 15 bin olan Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarına bayram tatili için yaklaşık 150 bin kişinin geldiğini söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
ABONE OL
Bayramda tatilciler oraya akın etti nüfus 10 kat arttı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, vatandaşlar yurt genelinde sahil kentlerine akın etti. Kıyı kentlerinde nüfus yoğunluğu artarken, Marmara Denizi'ndeki adalar da tatilcilerin tercih ettiği bölgelerden biri haline geldi.

Toplam nüfusu yaklaşık 15 bin olan Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarına bu rakam Kurban Bayramı tatilinde 10 kattan fazla arttı.

Tatilcilerin en fazla tercih ettiği ada ise, Avşa Adası oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan plajlarda yoğunluk dikkat çekti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA