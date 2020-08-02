Bayramda tatilciler oraya akın etti nüfus 10 kat arttı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, vatandaşlar yurt genelinde sahil kentlerine akın etti. Kıyı kentlerinde nüfus yoğunluğu artarken, Marmara Denizi'ndeki adalar da tatilcilerin tercih ettiği bölgelerden biri haline geldi.

Toplam nüfusu yaklaşık 15 bin olan Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarına bu rakam Kurban Bayramı tatilinde 10 kattan fazla arttı.

Tatilcilerin en fazla tercih ettiği ada ise, Avşa Adası oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan plajlarda yoğunluk dikkat çekti.