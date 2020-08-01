Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı | 1 Ağustos 2020 hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık,zamanla Trakya parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.