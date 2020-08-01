01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç her yerde aranıyor

Son dakika haberine göre 'ın Dicle ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki için arama çalışması başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2020
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Son dakika: Evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç her yerde aranıyor

Dicle ilçesinin kırsal Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ailesinin oğulları Miraç, dün evinin önünde oynarken kayboldu. Ailesi, kendi imkanlarıyla Miraç'a ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleriyle UMKE sevk edildi. Ekiplerin dron ve termal kamera da kullandığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Miraç Çiçek'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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