01 Ağustos 2020, Cumartesi
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İstanbul'da sürücü vitesi karıştırdı otomobil toprak alana uçtu

Eyüpsultan'da iki gün önce akşam saatlerinde Emniyettepe Mahallesi'nde bir sürücü park halindeki aracını çalıştırarak ilerlemek istedi. Aracın geri viteste olduğunu fark etmeyen sürücü gaza basınca, yol kenarında bulunan toprak alana uçtu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2020 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
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İstanbul'da sürücü vitesi karıştırdı otomobil toprak alana uçtu

Eyüpsultan'da kadın sürücü dik yokuşta park halindeki aracına binerek hareket etmek istedi. Ancak sürücü aracı yanlışlıkla geri vitese takınca olan oldu. Bir anda geri geri gitmeye başlayan otomobil, yol kenarında bulunan toprak alana uçtu.

İstanbulda sürücü vitesi karıştırdı otomobil toprak alana uçtu İSTANBUL'DA SÜRÜCÜ VİTESİ KARIŞTIRDI OTOMOBİL TOPRAK ALANA UÇTU

KENDİNİ YOLA ATTI

Çevredeki vatandaşlar hemen arabanın yanına giderek sürücüyü aracın içinden çıkarttı. Sürücü akıl almaz kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yol kenarında park halinde bulunan aracın yanındaki bir kişi ise, üzerine gelen otomobili son anda fark ederek kendini yola attı. Ani hareketle aracın altında kalmaktan kurtulan şahıs, ölümden kıl payı kurtuldu.

KAMERAYA YANSIDI

Vitesin takılı kalması sonucu geri geri giden otomobilin tarlaya uçtuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobilin bir anda geri geri gitmeye başladığı ve tarlaya uçtuğu, bu sırada da bir kişinin aracı son anda fark ederek kurtulduğu görülüyor.

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