01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Sevgilisini yakarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

'da 25 Eylül 2018'de, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde tartıştığı sevgilisi 35 yaşındaki 'i üzerine döküp yakarak öldüren 'a, yerel mahkemece verilen '' cezası, Bursa Bölge 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Mahkeme heyeti, sanık Ümit Varol'a, yerel mahkemenin verdiği cezadaki 'iyi hali' kaldırarak, ağırlaştırılmış müebbet verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2020 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
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Sevgilisini yakarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

'nın Domaniç ilçesinden 'ya gelen , bir süredir birlikte olduğu ile iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde tartışmaya başladı. Varol, Vatansever'in üzerine döküp, ateşe verdi ardından kadını yola attı.

Kendisi de yaralanan Varol, otomobiliyle kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şengül Vatansever hastaneye kaldırıldı.

Olaydan kısa süre sonra yakalanan Ümit Varol da hastaneye kaldırıldı. 'a sevk edilen yaralılardan Şengül Vatansever, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ümit Varol ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

YEREL MAHKEME 'MÜEBBET HAPİS' CEZASI VERDİ

Tutuklu sanık Ümit Varol, Bursa 13'üncü 'ndeki karar duruşmasında "Keşke bu olay yaşanmasaydı, üzgünüm. Olaydan bir hafta önce Şengül ile sarmaş dolaş videolarımız vardı. Üç ay önceki mesaja bakarak cinayeti tasarladığım söyleniyor, tasarlayarak öldürmedim. Ben onu olay günü hastaneye götürmek istemiştim, arabadan atlamak istedi o yüzden durdum ve hastaneye götüremedim" diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti sanığa 'tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürmek' suçundan 'iyi hal' uygulayarak, cezası verdi.

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