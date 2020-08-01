Sevgilisini yakarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

YEREL MAHKEME 'MÜEBBET HAPİS' CEZASI VERDİ

Tutuklu sanık Ümit Varol, Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında "Keşke bu olay yaşanmasaydı, üzgünüm. Olaydan bir hafta önce Şengül ile sarmaş dolaş videolarımız vardı. Üç ay önceki mesaja bakarak cinayeti tasarladığım söyleniyor, tasarlayarak öldürmedim. Ben onu olay günü hastaneye götürmek istemiştim, arabadan atlamak istedi o yüzden durdum ve hastaneye götüremedim" diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti sanığa 'tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürmek' suçundan 'iyi hal' uygulayarak, müebbet hapis cezası verdi.