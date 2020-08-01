İzmir'de orman yangını! Ekipler sevk edildi
Son dakika haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken dumanlar İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.
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İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.