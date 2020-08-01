01 Ağustos 2020, Cumartesi
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İzmir'de orman yangını! Ekipler sevk edildi

Son dakika haberine göre 'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken dumanlar İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2020 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
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İzmir'de orman yangını! Ekipler sevk edildi

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmirde orman yangını! Ekipler sevk edildi İZMİR'DE ORMAN YANGINI! EKİPLER SEVK EDİLDİ

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.

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