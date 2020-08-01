Polis ve Jandarma aranan 73 kişiyi yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı birimleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde önleyici kolluk faaliyetleri icra etti. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler yaptıkları çalışmada 15 bin 992 kişinin sorgusunu yaparken çeşitli suçlardan araması bulunan 56 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Altıeylül ilçesinde 1, Ayvalık'ta 23, Bandırma'da 2, Burhaniye'de 1, Edremit'te 22, Erdek'te 1, Gömeç'te1, Havran'da 2, İvrindi'de 1 ve Karesi ilçesinde de 2 olmak üzere toplamda 56 şahsı yakaladı.



İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 17 KİŞİYİ YAKALADI

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il genelinde yaptıkları çalışmalar neticesinde il merkezinde 4, Edremit'te 5, Ayvalık'ta 4, Erdek, Burhaniye, Sındırgı, Susurluk ilçelerinde 1'er olmak üzere 17 kişiyi yakaladı.