01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Gaziantep'te 115 ev karantinaya alındı

Son dakika haberleri... Koronavirüs tedbirleri gereği 'te 115 ev karantinaya alındı. 355 kişi karantina nedeniyle 'nı evlerinde geçiriyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2020
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Gaziantep'te 115 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 115 evde uygulanan karantina dolayısıyla 355 kişi Kurban Bayramı'nı evlerinde geçiriyor.

İslahiye ilçesinde son iki günde 6 mahalledeki 15 ev, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantina altına alındı.

İlçede çeşitli sebeplerle temaslı bulunduğu belirlenen 115 evde yaşayan 355 kişi bayramı evlerinde geçirecek.

Vatandaşların 14 gün karantinada kaldıkları süre boyunca ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Yetkililer, tedbir amaçlı hijyene, maske takılmasına ve sosyal mesafe kuralına uyulması uyarısında bulundu.

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