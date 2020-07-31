Kurban etlerinizi siyah poşete koymayın! Sağlık Federasyonu Bilim Komisyonu uyardı

"Kurban Bayramları, birliğimizi, sevgimizi, dostluğumuzu, paylaştığımız günlerdir. Müslümanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Kurbanla gelen sevinç sosyal dayanışmayı pekiştirir, toplumun huzur ve mutluluğunu artırır. Hepimizin coşkuyla yan yana gelmeyi beklediği bu Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek ve Covid-19 bulaş riskine karşı önlem almak amacı ile Komisyonumuz tarafından tespit edilen tedbirlere riayet edilmelidir. Oluşturulan özel kesim alanları kesim öncesi etkin bir şekilde temizlenip dezenfekte edilmelidir. Hayvan kesim işlemlerin tamamlanmasının ardından bu alanlar bir kez daha dezenfekte edilerek her türlü önlemin eksiksiz yerine getirilmesi sağlanmalıdır.



