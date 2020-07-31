31 Temmuz 2020, Cuma
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Kahramanmaraş'ta 43 suçlu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 43 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 17'si şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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Kahramanmaraş'ta 43 suçlu yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların saklanabileceği adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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