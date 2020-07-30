30 Temmuz 2020, Perşembe
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Otomobil kızının üzerine yapılmadı diye damadın babasını öldüresiye dövdü

'da, oğlu Ergün Tunçkıran'a ait petshopta beklediği sırada dünürü A.H.S. ve beraberindekiler tarafından dövülen Mehmet Tunçkıran, başından, omzundan ve belinden yaralandı. Aileler arasındaki husumetin, Ergün Tunçkıran'ın kredi çekerek aldığı otomobili, eşinin üzerine yapmayı kabul etmemesi yüzünden yaşandığı öne sürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Otomobil kızının üzerine yapılmadı diye damadın babasını öldüresiye dövdü

Olay, 15 Temmuz akşamı merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. A.H.S. ile yanında eli sopalı 10 kişi, aralarında husumet bulunan damadı Ergün Tunçkıran'ın petshop dükkanına geldi. Müşterilerin ayrılmasının ardından iş yerine giren A.H.S. ve yanındakiler, Ergün Tunçkıran'ın babası Mehmet Tunçkıran'a yumruk ve sopalarla saldırdı.

Otomobil kızının üzerine yapılmadı diye damadın babasını öldüresiye dövdü

Dakikalarca darbedilen Tunçkıran, yaralandı. Saldırının ardından şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Otomobil kızının üzerine yapılmadı diye damadın babasını öldüresiye dövdü

Yaralı halde iş yerinden çıkıp yardım isteyen Tunçkıran, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında, belinde ve omzunda kırıklar oluşan Tunçkıran, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otomobil kızının üzerine yapılmadı diye damadın babasını öldüresiye dövdü

OTOMOBİL YÜZÜNDEN HUSUMET YAŞAMIŞLAR

Öte yandan bir süre önce Ergün Tunçkıran'ın babasının üzerine yaklaşık 200 bin TL kredi çekerek otomobil aldıkları öğrenilirken, A.H.S.'nin de damadından bu otomobili kızının üzerine yapmasını istediği öne sürüldü.

Otomobil kızının üzerine yapılmadı diye damadın babasını öldüresiye dövdü

Ergün Tunçkıran'ın bu teklifi kabul etmemesi üzerine aileler arasında husumet olduğu ve saldırının da bu nedenle gerçekleştiği iddia edildi.

Otomobil kızının üzerine yapılmadı diye damadın babasını öldüresiye dövdü

BABAM ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Babası, kayınpederi tarafından darbedilen Ergün Tunçkıran, şikayetçi olduklarını belirterek, "Ben olmadığım için iş yerinde vekaleten babam duruyordu. Aile içindeki sıkıntılarımızdan dolayı eşimin babası 10-15 kişiyle iş yerimi basıp, babamı ölümüne darbetmişler.

Otomobil kızının üzerine yapılmadı diye damadın babasını öldüresiye dövdü

Babamın başında 15 santimetre kırık, belinde ve omzunda kırıklar var. Babam ölümden dönmüş, evde çelik korseyle yatıyor. Hayati tehlikesi yok ama gündelik yaşamı olumsuz etkilendi. Bunu yapanların hepsi elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor" diye konuştu.

Otomobil kızının üzerine yapılmadı diye damadın babasını öldüresiye dövdü

Darbedilerek yaralanan Mehmet Tunçkıran'ın durumunun iyi olduğu, olayın ardından gözaltına alınan A.H.S. ve yanındakilerin ise polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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