Bir şehre daha maske yasağı geldi! İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller...
Son dakika haberi... Hatay'da maske takmak zorunlu oldu. Hatay Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bayram namazında uyulacak kurullar ve şehir giriş-çıkışında alınacak önlemler de yer aldı.
Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Rahmi Doğan başkanlığına toplandı.
Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, tüm alanlarda maske takmanın zorunlu olmasına karar verildi.
Toplantıda ayrıca, maske ve hijyen kurallarına uyularak taziyelerin 1 gün ile sınırlandırılması, il girişlerinde 24 saat ateş kontrolü yapılması, düğünlerde yemek ikramının yasaklanması, uymayanlara cezai işlem uygulanması kararları alındı.
Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında da mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmaması, sosyal mesafeye uyulması ve ikramda bulunulmaması, kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda alınacak önlemler çerçevesinde bayram namazı kılınması kararlaştırıldı.
HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?
Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Bingöl, Çankırı, Niğde ve Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi.
MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.