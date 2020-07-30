Malatya bayram namazı saati: 2020 Malatya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Malatya bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 bayram namazı saatleri sayfası ile belli oldu. Toplumumuzda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını canlı tutan, sosyal adalet duygularını pekiştiren “Kurban Bayramı” manevi duygularımızın arttığı özel ve anlamlı günlerdendir. Peki, Malatya bayram namazı saati kaçta? 2020 Malatya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Malatya bayram namazı saati...
Malatya bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı, dargınlıklarımızı ve kırgınlarımızı unuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizin, hoşgörümüzün daha ön planda olduğu zamandır. Bayram sevinçleri büyüklerle ve yardıma muhtaç kişiler ile paylaşılarak geçiriliyor. Malatya bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Malatya bayram namazı saati kaçta? 2020 Malatya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Malatya bayram namazı saati...
MALATYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, Malatya ilinde 2020 Kurban Bayramı namazı saat 06:00'da kılınacak.
ARGUVAN'DA RANDEVULU KESİM
Malatya'nın Arguvan ilçesinde randevulu kurban kesimi yapılacak.
Arguvan İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Kurban Bayramı hazırlıklarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda belediye hayvan kesim yerinde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Kızıldaş, "Kurban Bayramı süresince veteriner hekimlerin kontrolünde hizmet verecek kesim yerlerinde Covid-19 salgını kapsamında tedbirler alındı. Kesim yerlerinde korona virüs bilgilendirme afişleri, el dezenfektanı sosyal mesafe uyarıları yapılacak. Maske dağıtımı dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Covid-19 salgını sürecinde dezenfekte edildi. Halk sağlığı açısından risk oluşturmamak amacıyla büyükbaş kurban kesimleri randevu sistemi uygulanacaktır" dedi.
MALATYA VALİSİ BARUŞ'TAN VATANDAŞLARA UYARI
Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin Kurban Bayramı'nda da sıkı bir şekilde uygulanmasını isteyerek, "Kurban Bayramı'nda kendimizi ve yakınlarımızı kurban etmeyelim, biz gerekli tedbirleri almazsak, bayramdan sonraki süreç bizim için zor geçebilir." dedi.
Aydın Baruş, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile ilgili kişisel tedbirlerin arttığı dönemlerde vaka sayılarının azaldığını vurguladı.
Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesini isteyen Vali Baruş, "İlimizde 1 Temmuz'a kadar düşük sayılarla seyreden salgın süreci, 1 Temmuz'dan sonra sürekli bir artışla kendini gösteriyor. Özellikle son 2 gündür, günlük 100'lü rakamları aşan hasta sayılarına ulaştı. Toplam vaka sayımız 2 bini geçti. Şu an aktif takip edilen 1000 civarında hastamız var. Maalesef 44 vatandaşımızı koronavirüs salgını nedeniyle kaybettik. 6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temasçısı olarak evlerinde izole edildi. Hasta sayılarında da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane koronavirüs hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var." dedi.
Baruş, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı sağlık, emniyet, jandarma ve diğer kurum personellerini tebrik ederek, toplumun her kesiminin salgın sürecinde tedbirli olarak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
"VATANDAŞLARIMIZIN KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK KALMASINI İSTİYORUZ"
Aydın Baruş, maskenin hayatın bir parçası haline geldiğini belirterek, "Maskeyi, kolda, cepte, çantada taşımanın virüsten korunmaya hiçbir faydası olmadığı açıktır. Maskeler ağzı ve burnu birlikte kapatacak, nemlendikçe değiştirilecek ve dış yüzeyiyle mümkün olduğunca temas edilmeyecek şekilde kullanılmalı. Şehir merkezinin, olması gerekenden fazla kalabalık olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlardan uzak kalmasını istiyoruz. Salgının bitmediğini, aksine hasta sayısının arttığını, bulaştırıcılığın yükseldiğini aklınızdan çıkarmayın." şeklinde konuştu.
"YAKINLARIMIZI KURBAN ETMEYELİM"
Vali Baruş, bütün vatandaşlardan Kurban Bayramı nedeniyle aldıkları kişisel tedbirleri sürdürmelerini ve kurallara uymalarını isteyerek, şunları kaydetti:
"Maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve temizlik hususları önceliğe alınmalı. Fiziksel temas ve sosyal mesafe kuralına uymama şu an en zayıf noktamız. Özellikle gençlerimiz, aynı aile içinde yaşayan vatandaşlarımız, bu hususa dikkat etme durumundalar. Kurban Bayramında kendimizi ve yakınlarımızı kurban etmeyelim, biz gerekli tedbirleri almazsak, bayramdan sonraki süreç bizim için zor geçebilir."
Baruş, kurbanların belirlenen alanlar dışında kesilmemesi gerektiğini aktararak, kesim sonrası toplu yemek yeme alışkanlığının da bu sene uygulanmamasını istedi.