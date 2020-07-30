Konya bayram namazı saati kaçta? Diyanet 2020 Konya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Konya bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 bayram namazı saatleri sayfası ile belli oldu. Toplumumuzda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını canlı tutan, sosyal adalet duygularını pekiştiren “Kurban Bayramı” manevi duygularımızın arttığı özel ve anlamlı günlerdendir. Peki, Konya bayram namazı saati kaçta? 2020 Konya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Konya bayram namazı saati...
Konya bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı, dargınlıklarımızı ve kırgınlarımızı unuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizin, hoşgörümüzün daha ön planda olduğu zamandır. Bayram sevinçleri büyüklerle ve yardıma muhtaç kişiler ile paylaşılarak geçiriliyor. Konya bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Konya bayram namazı saati kaçta? 2020 Konya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Konya bayram namazı saati...
KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, Konya ilinde 2020 Kurban Bayramı namazı saat 06:24'te kılınacak.
KONYA'DA BAYRAM NAMAZI BELİRLENEN AÇIK ALANLARDA DA KILINACAK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı namazının tüm camilerle birlikte sosyal mesafeye uygun olarak belirlenen açık alanlarda da kılınacağını belirtti.
Yeni tip korona virüs nedeniyle Kurban Bayramı namazı bu yıl camiler dışında belirlenen açık alanlarda da kılınacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs salgını kapsamında yeni normalleşme süreciyle birlikte şehir merkezindeki tüm camilerin dezenfeksiyon işleminin yapıldığını ayrıca camilere dezenfektan ve hijyen malzemesi desteğinde bulunulduğunu hatırlattı. Kurban Bayramı öncesinde camilerde gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydeden Başkan Altay, "Bayram namazı tüm camilerimizle birlikte; Büyükşehir Stadyumu, Saraçoğlu Stadyumu, Eski Stadyum, Musalla Mezarlığı içinde bulunan Namazgah ve Mevlana Meydanı'nda kılınacak. Lütfen seccadelerimizi yanımızda getirelim; maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim" ifadelerini kullandı.