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Son dakika: Teslim olan terörist Dalya Mahmut Müslim ile ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi... / terör örgütü elebaşlarından Salih Müslüm’ün ikna çalışmaları sonucu ’ne teslim olan yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), sevk edildiği mahkemece adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Son dakika: Teslim olan terörist Dalya Mahmut Müslim ile ilgili flaş gelişme

15 Temmuz tarihinde ikna çabaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeni 'Viyan Şervan' kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye çıkarıldı. 12 günlük sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesi'ne getirilen Dalya Mahmut Müslüm, savcılıkta ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Son dakika: Teslim olan terörist Dalya Mahmut Müslim ile ilgili flaş gelişme: Adliyeye sevk edildi SON DAKİKA: TESLİM OLAN TERÖRİST DALYA MAHMUT MÜSLİM İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME: ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bölücü terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm'ün yeğeni 'Viyan Şervan' kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonucu, 15 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu. Müslüm, emniyette verdiği ifadede, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'ün öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan 'Esma Samur' kod adlı terörist Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını anlatmıştı.

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslümün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı: 14 yaşında örgüte katıldım PYD/PKK ELEBAŞLARINDAN SALİH MÜSLÜM'ÜN TESLİM OLAN YEĞENİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 14 YAŞINDA ÖRGÜTE KATILDIM
Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! PKKnın elebaşlarından Salih Müslümün yeğeni teslim oldu SON DAKİKA: TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR! PKK'NIN ELEBAŞLARINDAN SALİH MÜSLÜM'ÜN YEĞENİ TESLİM OLDU

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