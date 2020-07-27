Bilim Kurulu üyesinden 'bayram namazı' uyarısı: "Abdestinizi mutlaka..."

Toplumun bir arada bulunduğu ortamlarda virüsün yayılma oranının artığını vurgulayan Metintaş, bundan dolayı önlemlerin artırılması gerektiğini aktardı.

Bayram namazı için camilere gideceklerin evlerinden maskesiz çıkmaması uyarısında bulunan Metintaş, şöyle devam etti: "Namaz için abdestinizi evde alın. Namaza herkes kendi seccadesi ile gitsin. Maske mutlaka takılı olsun. Eldiven kullanımına gerek yok. Bayram namazı öncesi din görevlisi tarafından cemaate namaz sırasında uyulması gereken tedbirler kısa ve anlaşılır bir üslupla anlatılmalı, namaza duran kişiler arasında yanlamasına 1 metre, arka arkaya secde boyu dışında en az 1 metre mesafe olmalıdır. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyum sağlanmış ortamda din görevlisi tarafından namaz süresi olabildiği kadar kısa tutulmalı. Bu sayede gerçekleşecek olan bayram namazında riski en az seviyeye indirmiş oluruz."