27 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteorolojiden "kuvvetli rüzgar" uyarısı

Meteorolojiden "kuvvetli rüzgar" uyarısı

'nun güney ve batısı, Güneydoğu 'nun kuzey kesimleri ve 'in iç ve yüksek kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020
ABONE OL
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (36-61kilometre/saat) ve kısa süreli olarak fırtına (62-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA