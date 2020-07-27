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İstanbul’da bisiklet sahiplerinin kâbusu yakalandı

’da 3 farklı tarihte bisikletlere dadanan kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin özellikle pahalı bisikletleri seçtiği ve çaldığı belirlendi. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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İstanbul’da bisiklet sahiplerinin kâbusu yakalandı

İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kadıköy ilçesinde meydana gelen 3 adet "Bisiklet Hırsızlığı" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul’da bisiklet sahiplerinin kâbusu yakalandı İSTANBUL'DA BİSİKLET SAHİPLERİNİN KÂBUSU YAKALANDI

OPERASYON YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, 30 Nisan günü B.P. isimli şahsa ait 1 adet bisikletin, 22 Mayıs günü M.B. isimli şahsa ait 2 bin 180 TL değerinde 1 adet bisikletin, 19 Haziran günü ise A.Ş. isimli şahsa ait 3 bin TL değerinde 1 adet bisikletin çalınması olayları ile ilgili operasyon düzenlendi.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen Mustafa Y. (31) isimli şahıs 9 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

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