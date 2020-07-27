İstanbul’da bisiklet sahiplerinin kâbusu yakalandı
İstanbul’da 3 farklı tarihte bisikletlere dadanan hırsız kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin özellikle pahalı bisikletleri seçtiği ve çaldığı belirlendi. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları…
İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kadıköy ilçesinde meydana gelen 3 adet "Bisiklet Hırsızlığı" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.
OPERASYON YAPILDI
Edinilen bilgiye göre, 30 Nisan günü B.P. isimli şahsa ait 1 adet bisikletin, 22 Mayıs günü M.B. isimli şahsa ait 2 bin 180 TL değerinde 1 adet bisikletin, 19 Haziran günü ise A.Ş. isimli şahsa ait 3 bin TL değerinde 1 adet bisikletin çalınması olayları ile ilgili operasyon düzenlendi.
YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI
Bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen Mustafa Y. (31) isimli şahıs 9 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)