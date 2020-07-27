27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Didim'de 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın ilçesi açıklarında yardım bekleyen 23 düzensiz kurtarıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020
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Didim'de 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Taşburun açıklarında hareketsiz duran lastik botta yardım bekleyenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, motoru bulunmayan bottaki aralarında çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

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