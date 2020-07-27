Didim'de 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik botta yardım bekleyen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Taşburun açıklarında hareketsiz duran lastik botta yardım bekleyenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, motoru bulunmayan bottaki aralarında çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni kurtardı.