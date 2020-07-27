Çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
İstanbul’da çocuğa istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri söz konusu saldırıyı, aynı iş yerinde çalışan İ.Ö’nün gerçekleştirdiğini belirledi.
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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz'da Şirintepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 18 yaşından küçük Ş.K'nın cinsel saldırıya uğramasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri söz konusu saldırıyı, aynı iş yerinde çalışan İ.Ö'nün gerçekleştirdiğini belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.