Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Çalışanlar bayramda ziyarete gitmesin

KURBAN DAĞITIRKEN KAPIYA BIRAKIN

Kurbanlık alımındaki tokalaşarak yapılan pazarlıkla ilgili sosyal medyada gördüğü 'yapay el' örneğini veren Taşova, hiçbir şekilde bu durumun kabul edilir olmadığını belirterek şöyle konuştu: "O da olmayacak, o da bir ritüel bizim için. Bütün bunlardan vazgeçmeliyiz. Bilindiği gibi sosyal mesafe, maske, temizlik ve havalandırma gibi önlemler çok önemli. Bu dönemi böyle geçireceğiz. Özellikle ikinci dalgayı beklerken daha dikkatli olmak gerekiyor."