26 Temmuz 2020, Pazar
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Son dakika: İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü

Son dakika... İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2020
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Son dakika: İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla 23 Temmuz saat 20.00 itibarıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler, Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapıldı.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlandı.

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