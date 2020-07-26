AVM’de geçirdiği kaza sonrası bitkisel hayata girdi! Kusuru olan yetkililere dava!

Hakan Aras, 8 Mayıs 2013 günü İstanbul Sarıyer'de bulunan İstinye Park AVM'ye gitti. Otopark girişinden AVM'ye girmek için yönelen Aras ailesi ve kayınvalide Gülsen Şen, sırada beklemeye başladı. Bu sırada otomatik kapı Gülsen Şen'in üstüne kapandı, 75 yaşındaki yaşlı kadın yere düştü. Kafasını mermer zemine çarpan Şen, acilen hastaneye kaldırıldı. Hakan Aras ve eşi Ayşen Aras, anneleri Gülşen Şen'in başına gelen olayla ilgili AVM yönetiminden şikâyetçi oldu.

YILLARDIR BİTKİSEL HAYATTA

Tedavi altına alınan yaşlı kadın ise bitkisel hayata girdi. Dosyaya atanan bilirkişi, AVM yönetiminin olayda kusurlu olduğuna dair rapor verdi. Rapor sonrası AVM yetkililerinin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Yönetim, yaşanan kazada sorumlulukları olmadığını belirtti. Yıllar süren soruşturma sonrası savcılık, yaşlı kadının yaralanmasına neden olan yetkililer hakkında dava açtı.

DAVA AÇILDI

Hazırlanan iddianamede, İstinye Park AVM girişinde x-ray cihazından geçmek üzere sıra beklediği esnada otomatik kayar kapının çarpması üzerine düşerek kafasını sert zemine çarpan ve halen bitkisel hayatta tedavisi süren 75 yaşındaki Gülşen Şen'in yaralanmasında, yeterli tedbirleri almayıp gerekli özeni göstermeyen AVM yetkililerinin kusurlu olduğu anlatıldı. Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan dava açılan iki yetkilinin 1,5 yıla kadar hapisleri isteniyor.

SABAH'A KONUŞTU

SABAH'a konuşan Aras, "Emekli öğretmen olan anneciğime anneler günü hediyesi almak için İstinye Park'ta buluşmak için randevulaştık. Annem koltuk değnekleri ile yürüdüğü için bodrum kattan yanında bakıcısı ile birlikte giriş yapıp asansörle yukarı çıkacaktı. Bende yukarı katta asansör önünde annemi bekleyecektim. Fotoselli kapının üst taraması olmadığı için fotoselli kapının içinde durup x- ray cihazı sırasını beklerken kapı kapanmış. Anneme çarpmış ve annemi yere düşürerek kafasını mermere çarpmış. Acil olarak bana haber verilince aşağıya annemin yanına indim. Ambulansla hastaneye götürdüm. Beyin tomogrofisi çekildi ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılarak acilen ameliyata alındı. Ertesi gün kanama devam ettiği için tekrar ameliyat edildi ve maalesef annem bitkisel hayata girdi. O günden beri hastanede ve bitkisel hayatta. Çok üzgünüm, Çok kırgınım" diye konuştu.

(Dilek YAMAN/SABAH)