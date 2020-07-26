Kartal'daki metroda kız çocuğunun saçları yürüyen merdivenin basamaklarına sıkıştı
İstanbul'un Kartal ilçesindeki metro istasyonunda bir kız çocuğunun saçları yürüyen merdivenin basamaklarına sıkıştı. Yaralanan kız çocuğunu kurtaran görevliler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
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Kartal'da bulunan bir metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde duran çocuğun saçları merdivenin basamaklarına sıkıştı. Yaralanan çocuk kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kartal'da Adnan Kahveci Metro İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda bulunan Berfin D. isimli 7 yaşındaki çocuğun saçları, yürüyen merdivenlerin basamakları arasına sıkıştı.
Saçlarından ve omzundan yaralanan küçük kızı kurtarmak için itfaiye seferber oldu. Yaralı halde kurtarılan kız çocuğu daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
İstasyon yürüyen merdiveni hizmete kapatılarak, bakıma alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.