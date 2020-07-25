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Safranbolu'da tarihi konaklarda yangın

mevkiinde ’a ait 3 katlı tarihi konakta çıkan , Ali ile ’ye ait 3 katlı tarihi konağa sıçradı. Yangında otel ve restoran olarak hizmet veren yaklaşık 200 yıllık tarihi konaklar kullanılmaz hale geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Safranbolu'da tarihi konaklarda yangın

Safranbolu Tarihi Çarşı mevkiinde Osman Şenol'a ait 3 katlı tarihi konakta çıkan yangın, Ali ile Orhan Demirci'ye ait 3 katlı tarihi konağa sıçradı. Yaklaşık

KULLANILMAZ HALE GELDİLER

2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında otel ve restoran olarak hizmet veren yaklaşık 200 yıllık tarihi konaklar kullanılmaz hale geldi.

Safranboluda tarihi konaklarda yangın SAFRANBOLU'DA TARİHİ KONAKLARDA YANGIN

"SAFRANBOLU EVLERİ BİZLER İÇİN DEĞERLİ"

Bölgeye gelen Karabük Valisi Fuat Gürel, "Bu kent, değerli bir kent. Dünya mirası bir kent. UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bir kent. Eski tarihi bir kent olması hasebiyle de arka taraftaki sokaklara girme ile ilgili de tabii sorunlar var. Ön tarafta müdahale ederek söndürmeye çalışıldı. Bu manada biraz da zamanla alakalı sorunlar yaşandı. Çıkış nedeniyle ilgili değişik söylentiler var. Mutfakta çıktığı söyleniyor. Başka yerlerde olduğu söyleniyor. Arkadaşlarımız araştıracaklar. Otelde 3 kişinin kaldığı söyleniyor ama hemen yangın çıkar çıkmaz onlar tahliye edilmiş. Şu an için şükürler olsun ki cana ait, canla ilgili bir sorunumuz yok. Tamamen malla ilgili, binalarla ilgili bir kaybımız var ama o bizim için değerli maalesef, Safranbolu evleri bizler için değerli'' diye konuştu.

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