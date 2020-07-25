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Kavga nedenleri 'pes' dedirtti! 2 kadını polis ayırdı

’nın ilçesinde bulunan bir zincir markette indirimde olan tencere setini almak için iki kadının kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Kavga nedenleri 'pes' dedirtti! 2 kadını polis ayırdı

Olay, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir zincir marketin şubesinde yaşandı.

İddiaya göre indirimde olan tencere setini alabilmek için iki kadın birbiriyle boğuştu. Yere koyduğu tencere kutusunun üzerine kapanan kadın tencere setini vermemek için uzun süre direndi.

Kavga nedenleri pes dedirtti! 2 kadını polis ayırdı KAVGA NEDENLERİ 'PES' DEDİRTTİ! 2 KADINI POLİS AYIRDI

Diğer kadın müşteri ise bir hamleyle tencere setini aldı. O anlar bir müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİS ÇAĞIRILDI

Markete polis çağırılması üzerine kadınlardan biri marketten ayrıldı. İki kadının da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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