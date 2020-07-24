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Ayasofya’da kılınacak cuma öncesinde saf düzeni işaretlemeleri yapıldı

'ne kılınacak cuma öncesinde saf düzeni işaretlemeleri yapıldı, gelecek vatandaşların namaz kılmaları için cami ve çevresinde bölümler ayrıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Ayasofya’da kılınacak cuma öncesinde saf düzeni işaretlemeleri yapıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan bilgilendirmede, ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi.

ÖZEL ALANLAR TAHSİS EDİLDİ

Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Parkı tahsis edildi. Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan gelinebilecek.

EL VE SIRT ÇANTASI UYARISI

Namaz alanlarına girişler 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için misafirlerin yanlarında el ve sırt çantaları getirmemeleri uyarısında bulunuldu.

ETİKETLEME ÇALIŞMASI

Bu alanlarda, tarafından salgın önlemleri kapsamında saf düzeni işaretlemeleri akşam saatlerinden itibaren başlarken, yaklaşık 35 bin etiketleme çalışma yapıldı.

Alanlara misafirlerin girişleri saat 10.00'dan itibaren başlayacak. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince alan girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Alanın çeşitli yerlerine 17 sağlık noktası kurulurken buralarda 736 personel görev yapacak. Biri helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans vatandaşlara hizmet verecek.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışı sebebiyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Atatürk Bulvarı, Paşa Caddesi'nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve , Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri araç trafiğine kapatıldı.

Avrasya Tüneli açık tutulurken, deniz, ve Marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferleri sürdürülürken, sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında pazartesi sabah 06.00'ya kadar sefer yapılmayacak.

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