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Son dakika: İzmir Ödemiş'te ormanlık alanda korkutan yangın

Son dakika haberi; 'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Son dakika: İzmir Ödemiş'te ormanlık alanda korkutan yangın

Yangın, saat 18.30 sıralarında Ahrandi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Ormandan yükselen dumanı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iki helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgedeki ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etti.

Son dakika: İzmir Ödemişte ormanlık alanda korkutan yangın! İlk görüntüler İZMİR ÖDEMİŞ'TE ORMANLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN! İLK GÖRÜNTÜLER

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