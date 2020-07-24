HASTANEYE ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanenin acil servis bölümüne önlem amaçlı zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polisin olay hakkındaki çalışması devam ediyor.