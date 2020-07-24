24 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga! Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi

Son dakika haberi... 'da iddiaya göre boşanma meselesi sebebiyle iki aile arasında çıktı. Kavgada damadın babası ve sokakta bulunan bir kişi yaralandı. Olay sonrası sokağa ve hastaneye çok sayıda zırhlı araç ve sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2020
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Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga! Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi

Olay saat 14.00 sıralarında Karayolları Mahallesi 615 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma meselesi sebebiyle iki aile bugün bir araya geldi.

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga! Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi

Taraflardan biri boşanmaya karşı çıkarken, diğer taraf iddiaya göre çiftin ayrılmasını istedi. Aileler arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga! Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi

Birbirlerine saldıran taraflar, otomobillerin camlarını kırdı. Gelinin amcası S.Ç., belinden çıkardığı silahla karşı tarafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu damadın babası ve sokakta bulunan bir kişi yaralandı. 2 kişiyi yaralayan saldırgan kaçarak uzaklaştı.

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga! Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi

HASTANEYE ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanenin acil servis bölümüne önlem amaçlı zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polisin olay hakkındaki çalışması devam ediyor.

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga! Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi

Kavgayı duyan ailelerin yakınları hastaneye akın etti.

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