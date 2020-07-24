Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre boşanma meselesi sebebiyle iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada damadın babası ve sokakta bulunan bir kişi yaralandı. Olay sonrası sokağa ve hastaneye çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet sevk edildi.

Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre boşanma meselesi sebebiyle iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada damadın babası ve sokakta bulunan bir kişi yaralandı. Olay sonrası sokağa ve hastaneye çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet sevk edildi.