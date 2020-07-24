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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga! Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga! Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi

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Giriş: 24.07.2020 17:34
Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre boşanma meselesi sebebiyle iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada damadın babası ve sokakta bulunan bir kişi yaralandı. Olay sonrası sokağa ve hastaneye çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet sevk edildi.

Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre boşanma meselesi sebebiyle iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada damadın babası ve sokakta bulunan bir kişi yaralandı. Olay sonrası sokağa ve hastaneye çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet sevk edildi.

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşada iki aile arasında silahlı kavga! Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi SON DAKİKA: İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA! ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

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