20 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesi çökertildi







Çete üyelerinin belirli aralıklarla çok sayıda araç kiraladıkları, kiralamış oldukları otomobillerin GPS takip cihazlarını sökerek izlerini kayıp ettirdikleri ve bu otomobilleri Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Konya, Adana, Hatay, Aydın, Van, Bingöl, Isparta ve Kırıkkale İllerinde bulunan çete üyelerine göndererek, bir kısmını parçalayıp yedek parça olarak sattıkları, diğer bir kısmını ise hasarlı otomobiller ile değiştirerek üçüncü kişilere satarak dolandırdıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çetenin 44 şüpheliden oluştuğu ve 94 adet hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıkarken ekipler operasyon için düğmeye bastı. İstanbul başta olmak toplam 15 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonda aralarında çete liderinin Ferhat T.'nin de olduğu 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.