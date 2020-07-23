İstanbul’da çocukların ölümden döndüğü kaza kamerada! Son anda kurtuldular

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı otomobil, yokuş yukarı çıkarken önüne bir çocuk çıktı. Sürücü, çocuğa çarpmamak için otomobili yokuşta durdurdu.

Sürücüsü tarafından tekrar hareket ettirilmek istenen otomobil, bir anda geriye doğru kaymaya başladı. Kayan otomobilin arka tarafı kaldırıma çarparken panikleyen sürücü otomobilini karşısında bulunan binaya doğru sürdü.