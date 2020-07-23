Ayasofya camii nerede, hangi semtte? Ayasofya'ya nasıl gidilir? İETT toplu taşıma Ayasofya ulaşım hatları

METRO İLE AYSOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

Ayasofya'ya en yakın metro istasyonu Yenikapı Metro İstasyonu'dur. Yenikapı metro istasyonuna metro, farklı metro hatları bağlı olduğu için metro ile Yenikapı istasyonuna gelebilirsiniz. Diğer ulaşım araçlarıyla da Yenikapı'ya gelmek mümkündür. Yenikapı'dan Ayasofya'ya gitmek için Tramvay'a aktarma yapmak gerekir. Tramvay T1 hattının Aksaray durağına giderek Aksaray/ Laleli-İstanbul Ü./ Beyazıt-Kapalıçarşı/ Çemberlitaş/ Sultanahmet duraklarını geçerek Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya'ya gelmiş olacaksınız.