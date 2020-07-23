Ayasofya camii nerede, hangi semtte? Ayasofya'ya nasıl gidilir? İETT toplu taşıma Ayasofya ulaşım hatları
Ayasofya Camii nerede? Ayasofya'da 86 yıl aradan sonra ilk namaz yarın kılınacak. Danıştay kararı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar tamamlandı. Peki, Ayasofya camii nerede, hangi semtte? Ayasofya'ya nasıl gidilir? İşte İETT toplu taşıma Ayasofya ulaşım hatları...
Ayasofya camii nerede, nasıl gidilir? Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camisi'nin açılmasına saatler kaldı. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, yurt genelinde sevinçle karşılandı. Peki, Ayasofya camii nerede, hangi semtte? Ayasofya'ya nasıl gidilir? İşte İETT toplu taşıma Ayasofya ulaşım hatları...
AYASOFYA CAMİ NEREDE?
Ayasofya Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Ayasofya Camisi'ne Eminönü ve Beyazıt meydanlarından yürüyerek 10 dakikada gidilebiliyor.
İETT TOPLU TAŞIMA AYASOFYA ULAŞIM HATLARI
Eminönü'ne gelen otobüs hatları şu şekilde:
146 B, 26, 26 A, 26B, 31 E, 32, 33, 336 E, 33 B, 33 D, 33 ES, 33 TE, 33 Y, 35, 36 CE, 36 KE, 37 E, 38 E, 399 B, 399 C, 44 B, 46 Ç, 46 E, 47, 47 Ç, 47 E, 47 N, 48 E, 54 E, 54 TE, 66, 70 FE, 70 KE, 74, 77 Ç, 78, 78 H, 79 E, 79 GE, 80, 81, 82, 90, 92, 92 A, 92 C, 93, 94, 97 A, 97 GE, 99, 99 A, 99 Y, BN 1, BN 2 , EM 1, EM 2 otobüsleriyle Eminönü'ne geldikten sonra ister yürüyerek ister de Kabataş-Bağcılar tramvay hattına binerek Sirkeci – Gülhane duraklarını geçip Sultanahmet durağında inerek direkt Ayasofya'ya gidilebilir.
Beyazıt Meydanı'na gelen otobüsler şu şekilde:
32 A, 35 A, 36, 36 ES, 38, 38 Z, 46 H, 90 B, 91 E, 92 B, 92 K, 93 C, 94 A, 97, 97 B, 97 G hatlarını kullanarak Beyazıt Meydanına gelip buradan yürüyerek 10 dakikaya ya da Kabataş – Bağcılar tramvay hattına binerek Sultanahmet durağında inip 1 dakika yürüyerek Ayasofya'ya varılabilir.
AYASOFYA'YA NASIL GİDİLİR?
Ayasofya, konum itibariyle Beyazıt Meydanına, Sirkeci ve Eminönü İskelelerine yakın olduğundan ulaşım bakımından oldukça kolay bir yerde bulunuyor.
METRO İLE AYSOFYA'YA NASIL GİDİLİR?
Ayasofya'ya en yakın metro istasyonu Yenikapı Metro İstasyonu'dur. Yenikapı metro istasyonuna metro, farklı metro hatları bağlı olduğu için metro ile Yenikapı istasyonuna gelebilirsiniz. Diğer ulaşım araçlarıyla da Yenikapı'ya gelmek mümkündür. Yenikapı'dan Ayasofya'ya gitmek için Tramvay'a aktarma yapmak gerekir. Tramvay T1 hattının Aksaray durağına giderek Aksaray/ Laleli-İstanbul Ü./ Beyazıt-Kapalıçarşı/ Çemberlitaş/ Sultanahmet duraklarını geçerek Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya'ya gelmiş olacaksınız.
TRAMVAY İLE AYSOFYA'YA NASIL GİDİLİR?
Tramvay T1 hattının; Bağcılar, Güneştepe, Yavuzselim, Soğanlı, Akıncılar, Güngören, Merter Tekstil Merkezi, Mehmet Akif, Zeytinburnu, Mithatpaşa, Seyitnizam-Akşemsettin, Merkezefendi, Cevizlibağ-AÖY, Topkapı, Pazartekke, Çapa-Şehremini, Fındıkzade, Haseki, Yusufpaşa, Aksaray, Laleli-İstanbul Ü., Beyazıt-Kapalıçarşı, Çemberlitaş, Sultanahmet, Gülhane, Sirkeci, Eminönü, Karaköy, Tophane, Fındıklı-Mimar Sinan Ü., Kabataşduraklarından birine tramvaya binerek "Sultanahmet" yönüne giderek Aysafoya'ya ulaşabilirsiniz.
MARMARAY İLE AYSOFYA'YA NASIL GİDİLİR?
Marmaray ile Ayasofya'ya gelmek için Yenikapı istasyonuna gelmek gerekir. Yenikapı istasyonuna konumunuza göre farklı noktalardan ulaşabilirsiniz. İşte Yenikapı'ya ulaşabileceğiniz Marmaray istasyon durakları.
1. Gebze 2. Darıca 3. Osmangazi 4. Fatih 5. Çayırova 6. Tuzla 7. İçmeler 8. Aydıntepe 9. Güzelyalı 10. Tersane 11. Kaynarca 12.Pendik 13. Yunus 14. Kartal 15. Başak 16. Atalar 17. Cevizli 18. Maltepe 19. Süreyya Plajı 20. İdealtepe 21. Küçükyalı 22. Bostancı 23. Suadiye 24. Erenköy 25. Göztepe 26. Feneryolu 27. Söğütlüçeşme 28. Ayrılıkçeşmesi 29. Üsküdar 30. Sirkeci 31. Yenikapı 32. Kazlıçeşme 33. Zeytinburnu 34. Yenimahalle 35. Bakırköy 36. Ataköy 37. Yeşilyurt 38. Yeşilköy 39. Florya Akvaryum 40. Florya 41. Küçükçekmece 42. Mustafa Kemal 43. Halkalı
VAPUR İLE AYSOFYA'YA NASIL GİDİLİR?
Vapur ile Ayasofya'ya gitmek için Kadıköy'den Kadıköy-Eminönü vapur hattını veya Kadıköy-Beşiktaş hattını tercih edebilirsiniz. Bu hatlara ulaştıktan sonra Kadıköy- Beşiktaş vapur hattından inince Kabataş durağından tramvaya binmelisiniz. Kadıköy- Eminönü hattından indiğinizde ise Eminönü durağından tramvaya binmelisiniz.