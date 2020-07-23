23 Temmuz 2020, Perşembe
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberine göre...  'te düzenlenen operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2020
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda, 80 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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