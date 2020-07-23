Bilim Kurulu üyesinden Kurban Bayramı uyarısı: Kesinlikle önermiyoruz

"Bayramlarımızın bir diğer özelliği de insanların sosyal ortamlarda bir araya gelmesi. Ev ziyaretleri, el öpmeler, büyükleri ziyaret etmeler şeklinde. El öpmeyi kesinlikle önermiyoruz. Tabi ki bir saygı göstergesi ve geleneklerimizde var. Ancak büyüklerimize başka şekilde ifade edebiliriz. Onlara sevgimizi, onlara olan saygımızı el öpmeden gösterebiliriz. Özellikle bu dönemde buna dikkat etmekte fayda var. Ev ziyaretleri olabildikçe kısa tutmak ve mümkünse yapmamak. Başka türlü alışverişlerde bulunmak daha uygun. Tabi göreceğiz o dönemde vaka sayısı nasıl olacak göreceğiz. Ayrı bir değerlendirme olabilir. Umarım her şey iyi gider o dönemde daha rahat bayram geçiriyor oluruz. Vaka sayılarının artması durumunda daha rahat bir bayram geçiriyor oluruz. Vaka sayısının artması durumunda daha farklı önlemler alınabilir. Salgınlar, bulaşıcı hastalıklar çok dinamik gelişir. Gün gün hafta hafta farklılık olabilir. Bunları da dikkatle takip etmek gerekir."