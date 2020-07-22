22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Şanlıurfa'da 206 ev karantinaya alındı

Son dakika: Şanlıurfa'da 206 ev karantinaya alındı

Son dakika haberi... 'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Öte yandan, kentteki 64 evde uygulanan karantinanın süresi de tamamlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da 206 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 7, Bozova'da 3, Eyyübiye'de 11, Haliliye'de 68, Harran'da 1, Hilvan'da 3, Karaköprü'de 95, Siverek'te 3, Suruç'ta 2 ve Viranşehir ilçesinde 12 farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 64 evde uygulanan karantinanın süresi de tamamlandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA