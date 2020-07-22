Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharında "Mobbing" tespit edilirse yargılama başlayacak

"RAPORUN İÇERİSİNE GİRMİŞ VAZİYETTE"

Avukat Pasinli, soruşturmada takipsizlik kararı verilmesi halinde de itirazlarını sürdüreceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme yaptığı dönemde Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma da devam ediyor. Bakanlığın yaptığı raporlama çalışması yine savcılık dosyasına girmiş bulunmakta. Raporda, müzede hummalı bir inceleme başlatılmış ve bu inceleme sonunda, 2 bin 400 eserin envantersiz olduğu, yaklaşık 10 tane eserin bulunamadığı bu raporun içerisine girmiş vaziyette. Bu bizim için, soruşturma dosyası için çok önemli bir adım. Çünkü bu aşamadan sonra artık Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bir karar verecek. Bu dosyayla ilgili ve verdiği kararla gerçekten bir intihara yönlendirme ve mobbing durumunda olup olmadığına savcılık kanaat getirirse, bir ceza yargılaması başlayacak. Aksi durumda da dosyaya takipsizlik verilecek ki, bu durumda da bizim itirazlarımız ve götüreceğimiz yardım mercileri sıralaması da devam edecek."