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İstanbul'da koronavirüs denetimi! Ekipler tek tek kontrol etti

'da ekipleri kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında yapıyor. Ekipler, otobüs, ve taksileri durdurarak vatandaşların takıp takmadığını ve kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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İstanbul'da koronavirüs denetimi! Ekipler tek tek kontrol etti

Korona virüsle mücadele kapsamında 'ne bağlı ekipler kent genelinde bugün sabah saatlerinde yaptı. Ekipler, otobüs, ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde oluşturulan denetim noktasında ekipler otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. 'de durakta otobüs bekleyen vatandaşların ise yapılan tüm uyarıları dikkate almayarak kuralını hiçe saydığı görüldü.

Maltepe Zümrütevler Köprü üzerinde oluşturulan denetim noktasında ise fazla yolcu alan minibüs sürücüsüne bin 140 lira ceza kesildi. Ceza yiyen minibüs sürücüsü ise, "Yolcular ekmek parası kazanmak zorundalar, işlerine yetişmek için minibüse bindiler. Ekmek parası için. Ben de para kazanmak zorundayım" diyerek kendisini savundu.

genelinde saat 10.00'a kadar sürecek olan denetimin iş çıkış saati olan saat 16.00'da tekrar başlayacağı ve saat 19.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

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