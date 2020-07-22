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16 yaşındaki Eylem'den haber yok! Ekipler harekete geçti, onu arıyor

'in Menemen ilçesinden kaçarak annesinin yaşadığı 'ya gelen 16 yaşındaki ’den dün akşam saat 20.00'den beri haber alınamıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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16 yaşındaki Eylem'den haber yok! Ekipler harekete geçti, onu arıyor

'in Menemen ilçesinde babasıyla yaşayan 16 yaşındaki , babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası annesinin yanına gitmek istedi.

Annesinin yaşadığı 'ya gelen Eylem Hıdırtepe, en son Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde görüldü.

SEVİNDİRİCİ HABER BEKLENİYOR

Dün akşam saat 20.00'den beri kendisinden haber alınamayan Eylem Hıdırtepe'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Genç kızın görülmesi halinde haber verilmesini isteyen Eylem'in ailesi, gelecek sevindirici haberi bekliyor.

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