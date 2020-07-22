16 yaşındaki Eylem'den haber yok! Ekipler harekete geçti, onu arıyor
İzmir'in Menemen ilçesinden kaçarak annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe’den dün akşam saat 20.00'den beri haber alınamıyor.
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İzmir'in Menemen ilçesinde babasıyla yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası annesinin yanına gitmek istedi.
Annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen Eylem Hıdırtepe, en son Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde görüldü.
SEVİNDİRİCİ HABER BEKLENİYOR
Dün akşam saat 20.00'den beri kendisinden haber alınamayan Eylem Hıdırtepe'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
Genç kızın görülmesi halinde haber verilmesini isteyen Eylem'in ailesi, gelecek sevindirici haberi bekliyor.