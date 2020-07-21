21 Temmuz 2020, Salı
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Son dakika: O ilimizde korona alarmı! 191 ev karantinaya alındı

Son dakika haberi; Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 191 ev karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2020
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Son dakika: O ilimizde korona alarmı! 191 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 8, Bozova'da 1, Ceylanpınar'da 6, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 78, Hilvan'da 9, Karaköprü'de 44, Siverek'te 7, Suruç ve Viranşehir'de 9'ar olmak üzere 191 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 107 evde uygulanan karantinanın süresi de tamamlandı.

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