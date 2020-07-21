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Elazığ'da korkunç kaza! Pikap ders döndü

'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap ters döndü, 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2020
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Elazığ'da korkunç kaza! Pikap ders döndü

, Baskil ilçesine bağlı köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 23 AAJ 734 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Yukarı Kardeşler köyü girişinde devrildi. Kaza da araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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