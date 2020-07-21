Pınar Gültekin’in üniversitesinden duygulu mesaj!

"BU SON OLSUN"

Tüm bu gelişmeler sonrası Pınar Gültekin'in üniversitesi sosyal medya üzerinden duygu dolu bir açıklama yayınladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi paylaşımında; "Bugün çok üzücü bir haberle uyandık. Umutluyduk oysa. Pınar henüz 27 yaşındaydı. Gülüşü anlatıyordu yaşamı ne kadar sevdiğini. Mekânı cennet olsun... Bugün yeni bir sayfa açalım, bu son olsun… #KadınaSiddeteDurDe #pinargultekin" dedi.